Franck Ferrand invite Claire-Marie Le Guay

Opéra de Massy, le dimanche 20 juin à 16:00

La rencontre d’une pianiste de première classe et d’un conteur hors-pair, pour un voyage musical. Conteur hors-pair, Franck Ferrand partage son amour de l’Histoire, sur Radio Classique comme sur scène, avec un enthousiasme communicatif et un talent déjà bien connu. Également mélomane passionné et fin connaisseur de la musique classique, il nous raconte au fil de ces concerts la grande et les petites histoires des grands compositeurs, en compagnie d’un soliste de renom. Un moment de complicité scénique rare entre parole et musique, porté par le talent et la complicité de Franck Ferrand et de ses invités musiciens. Claire-Marie Le Guay est une pianiste hors norme, dont le toucher, la grâce et la sensibilité font d’elle une musicienne courtisée par les plus grandes salles du monde. Programme Voyage en Russie : œuvres de Tchaïkovski, Moussorgski, Borodine, Rimski-Korsakov, Scriabine, Rachmaninov…

Tarifs: de 17euros à 30euros

Concert Commenté

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



