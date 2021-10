Hyères Hyères Hyères, Var Franck Ferrand Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Franck Ferrand Hyères, 7 octobre 2021, Hyères. Franck Ferrand 2021-10-07 – 2021-10-07 Casino des Palmiers 1 Avenue Ambroise Thomas

Hyères Var EUR 22 Sommes-nous vraiment libres?



Sommes-nous encore libres de faire valoir une opinion originale ?



Mais que sont devenus ces beaux principes, au temps de la mondialisation numérique et du politiquement correct ? reservation@hyeres-tourisme.com +33 4 94 01 84 50 https://www.hyeres-tourisme.com/franck-ferrand-au-casino-des-palmiers/ dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Autres Lieu Hyères Adresse Casino des Palmiers 1 Avenue Ambroise Thomas Ville Hyères lieuville 43.11887#6.13206