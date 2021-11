Toulouse Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne, Toulouse Franck Bouysse Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Mardi 14 décembre à 18h Franck Bouysse est un écrivain français, auteur de nombreux romans policiers primés. Il a reçu en 2019 le Prix Babelio de Littérature française, le Grand Prix des lectrices Elle – Policiers, le prix des libraires pour son ouvrage Né d'aucune femme. Il remporte le prix Giono 2020 pour Buveurs de vents. Rencontre proposée par les clubs de lecteurs de la Bibliothèque de Toulouse, suivie d'une séance de dédicaces avec la librairie Série B.

2021-12-14T18:00:00 2021-12-14T20:00:00

