Francisco de Holanda : le grand oublié de la Renaissance Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Francisco de Holanda : le grand oublié de la Renaissance Château de Fontainebleau,salon des Fleurs, 4 juin 2022, Fontainebleau. Francisco de Holanda : le grand oublié de la Renaissance

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, le samedi 4 juin à 17:00

Peintre de la cour du Portugal, enlumineur prolifique, dessinateur invétéré, voyageur infatigable, écrivain fécond, personnalité en somme incontournable, Francisco de Holanda, né vers 1517 est une figure majeure de l’histoire de l’art des plus originale. Il sombre pourtant rapidement dans l’oubli quelques années après sa mort aux alentours de 1584. La redécouverte de son travail s’opère dans la seconde moitié du XIXe siècle dans le sillage notamment de l’effervescence historiographique autour de Michel-Ange. Cette conférence revient sur les grands moments de la vie et de l’oeuvre de l’artiste.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Adresse Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Francisco de Holanda : le grand oublié de la Renaissance Château de Fontainebleau,salon des Fleurs 2022-06-04 was last modified: by Francisco de Holanda : le grand oublié de la Renaissance Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Château de Fontainebleau,salon des Fleurs 4 juin 2022 Château de Fontainebleau Fontainebleau salon des Fleurs Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne