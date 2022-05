‘FRANCIS SAUVE LE MONDE’ À DOUNOUX Domèvre-sur-Avière, 7 mai 2022, Domèvre-sur-Avière.

‘FRANCIS SAUVE LE MONDE’ À DOUNOUX Domèvre-sur-Avière

2022-05-07

Domèvre-sur-Avière Vosges Domèvre-sur-Avière

Francis s’offre une promenade de village en village pour proposer un théâtre de proximité.

Francis est un blaireau, sa femme aussi. Son ami Lucien est un lapin, son boss, un loup, il y a des cochons, des chats, des souris et des hiboux, mais derrière cette ménagerie, c’est bien le comportement des hommes qui est en jeu. Et avec une férocité de l’observation et de l’analyse qui rappelle plus les uppercuts d’un Reiser ou d’un Desproges que les gentilles morales de Monsieur La Fontaine… Car Francis est faible, lâche, cynique, cruel, égocentré. Francis peut abandonner toute morale, toute éthique, toute fidélité, toute culpabilité, du moment qu’il peut satisfaire ses besoins essentiels : boire-baiser-bouffer. L’air de ne pas y toucher, Francis égratigne le « politiquement correct » de notre époque, la « bien pensance » de notre ère bobo, nos nouvelles idées reçues politico-économico-sociales. Le chômage, l’écologie, le capitalisme, la société de consommation, l’humanitaire, les dictatures, la surpopulation, le sida… Tout est passé au crible de ce héros post-moderne.

Peut-on encore rire de tout aujourd’hui ? Oui, répond ce petit théâtre de marionnettes et de peluches, faussement naïf, véritablement drôle et féroce.

À découvrir dès 12 ans

« Francis sauve le monde est un joyeux ovni théâtral, rafraichissant et biens moins naïf qu’il n’y paraît. » L’Avenir

Mardi 3 mai à 20h30 : Chavelot – Place de la République

Mercredi 4 mai à 20h30 : La Vôge-les-Bains – Salle Marie Benoist

Jeudi 5 mai à 20h 30 : La Baffe – Jardin de la Mairie

Vendredi 6 mai à 20h30 : Charmes – Salle de l’Espée

Samedi 7 mai à 15h : Domèvre-sur-Avière – Cour de la Mairie

Samedi 7 mai à 20h30 : Dounoux – Cour de l’Ecole

Dimanche 8 mai à 15h : Théâtre de Verdure – Fort de Sanchey

Des lieux de repli seront prévus en cas de pluie

COMPAGNIE VICTOR B ET THÉÂTRE DE NAMUR

