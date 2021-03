Francis Perrin – L’Ecole des Femmes BFM – Bâtiment des Forces Motrices, 17 novembre 2021-17 novembre 2021, Genève.

Francis Perrin – L’Ecole des Femmes

BFM – Bâtiment des Forces Motrices, le mercredi 17 novembre à 20:00

Acteur, metteur en scène, scénariste et réalisateur, on retrouve Francis Perrin sur les planches dans la peau des grands personnages de Molière, Feydeau ou Pagnol où il a travaillé sous la directeur de JL. Cochet, D. Gelin, P. Mondy, F. Huster. Au cinéma, on a pu le voir entre autre dans « La Gifle », « On a volé la cuisse de Jupiter », « Les Parisiens » ou « Les vacances du Petit Nicolas » et à la télévision, on peut le retrouver depuis 2012 dans la série de France 3, « Mongeville ».

En 2003, il publie sa biographie et son premier roman en 2005. Plus récemment sortira « Louis, pas à pas » co-écrit avec son épouse Gersende.

Note de Francis Perrin :

« L’école des femmes » est une des plus célèbres comédies de Molière qui résonne plus que jamais avec l’actualité.

Le Comique Singulier et la réflexion moderne sur l’émancipation de la femme se mêlent aux multiples rebondissements pour aboutir au triomphe de l’Amour.

J’ai l’immense bonheur de jouer ce chef-d’œuvre avec mon épouse Gersende, ma fille Clarisse et Louis, mon fils autiste. »

La pièce :

Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se marier à une femme qui ne serait ni sage ni vertueuse.

Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait élever sa jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle.

Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu, surtout lorsque l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le cœur d’Agnès.

CHF 45.-

BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève



