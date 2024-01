FRANCIS LOCKWOOD & JOHAN RENARD – NEW SURYA LE BAL BLOMET Paris, vendredi 2 février 2024.

Le vendredi 02 février 2024

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif Normal : 22 EUR

Tarif Réduit : 15 EUR

Le « Grooving Violin » et virtuose Johan Renard en quartet explosif avec Francis Lockwood !

« Ce projet est le fruit d’une rencontre avec le violoniste Johan Renard à l’occasion de concerts organisés en hommage à mon frère Didier Lockwood. L’entente avec Johan fut parfaite à tous les niveaux ! De là m’est venue l’idée de constituer ce quartet car Johan Renard est dans la lignée de l’énergie que Didier pouvait donner à la musique !

En compagnie de Frédéric Sicart ( Drums ) et William Brunard ( Contrebasse et Violoncelle) ainsi que de Henri Dorina pour les partie de basse électrique, nous avons parcouru les nouveaux chemins de la musique dite de ‘ Jazz ‘ tout en restant dans les instruments acoustique, avec une pulsion plus actuelle, un peu dans la lignée de Roy Hargrove.

C’est aussi une certaine manière de continuer en toute modestie l’héritage laissé par mon frère Didier car Johan en a bien intégré l’enseignement et l’esprit, comme un passage de relais qui poursuit l’aventure du Violon Jazz en France mondialement reconnu ! »

Francis Lockwood

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/francis-lockwood

