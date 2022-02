Francis Demange Quartet : concert jazz à la Mairie de Paris Centre Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Francis Demange Quartet : concert jazz à la Mairie de Paris Centre
Le mardi 22 mars 2022

Dans le cadre du programme « De la Culture avant toute chose », rendez-vous culturel hebdomadaire et gratuit, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 22 mars pour un concert jazz. Ce quartet, dont l’existence remonte à une quinzaine d’années, a eu l’occasion de jouer tant dans les clubs de jazz parisiens, tels que le Sunset, le Petit Journal Montparnasse, que dans nombre de festivals ou de soirées évènementielles en Ile-de-France et en régions. Le CD Living Standards, enregistré en 2008 sous le nom Francis Demange Quartet et paru l’année suivante sur le label Jim. A Musiques, a été salué par la presse. Le répertoire couvre l’ensemble des « standards », mais arrangés de façon particulièrement originale avec des changements métriques et styles particuliers qui nous ont permis de revisiter les thèmes de Kern, Jobim, Ellington ou Coltrane. L’idée originelle de ce projet, est de permettre à un public pas forcément spécialiste, de reconnaître les mélodies du répertoire, mais aussi d’intéresser les aficionados à ces nouvelles versions. La Mairie vous convie à ce concert le mardi 22 mars à 19h30 en salle des fêtes. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller Paris 75003 Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://twitter.com/MParisCentre Concert;Musique

