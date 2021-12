Francis de souche Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, Aix-en-Provence.

Francis de souche La Fontaine d'Argent – Théâtre d'humour 5 Rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence

2022-01-06 19:15:00 – 2022-01-08

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Du peu qu’il sait de Pépé et Mémé, Francis est persuadé d’être un Français de souche. Par curiosité il fait un test ADN et là…SURPRISE ! Francis est bien plus étranger qu’il ne pensait ! Pour comprendre nos vastes origines, Francis retrace avec humour la véritable Histoire de France du Big Bang à aujourd’hui, de Cro-Magnon à Manu 1er.

Un spectacle culturellement drôle !

Plus drôle qu’un Que sais-je, plus facile qu’un Question pour un champion, moins débile qu’un Burger Quiz, « Francis de Souche » est LA solution pour rafler tous les camemberts catégorie Histoire au Trivial ! Au théâtre de la Fontaine d’Argent.

info@lafontainedargent.com +33 4 42 38 43 80

La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence

