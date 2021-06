Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse FRANCIS CABREL Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FRANCIS CABREL Zénith de Toulouse, 15 novembre 2021-15 novembre 2021, Toulouse. FRANCIS CABREL

du lundi 15 novembre au mardi 16 novembre à Zénith de Toulouse À l’aube revenant, quatorzième album studio de Francis Cabrel est paru le 16 octobre 2020. Un recueil de treize nouvelles chansons tant attendues depuis In Extremis publié il y a six ans.

À cette occasion, l’artiste est de retour sur scène avec le TROBADOR TOUR dès juin 2021. https://youtu.be/J9u5trjw_e0 Producteur : Gilbert Coullier Productions Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 56 51 80 23

Variété française Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T20:00:00 2021-11-15T00:00:00;2021-11-16T20:00:00 2021-11-16T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse