FRANCIS CABREL Pasino d’Aix en Provence, 14 septembre 2021, Aix-en-Provence. FRANCIS CABREL

du mardi 14 septembre au mercredi 15 septembre à Pasino d’Aix en Provence

À l’aube revenant quatorzième album studio de Francis Cabrel est paru le 16 octobre. Un recueil de treize nouvelles chansons tant attendues depuis In Extremis publié il y a cinq ans. À cette occasion l’artiste est également de retour sur scène et se produira dans toute la France, en Suisse et en Belgique en 2021.

59 / 69€

♫♫♫ Pasino d’Aix en Provence 21, Avenue de l’Europe, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Pont de l’Arc Bouches-du-Rhône

