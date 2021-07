Francis Cabrel Halle de Martigues, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Martigues.

Francis Cabrel

du jeudi 22 juillet au jeudi 19 août à Halle de Martigues

Déjà quarante ans que Francis Cabrel chante nos petits bonheurs, nos grands malheurs, nos vies et notre Histoire humaine. Francis Cabrel marque le patrimoine de la chanson française avec des titres comme « Je l’aime à mourir », « La corrida », « Petite Marie », « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai », « L’encre de tes yeux », « Encore et encore », « Partis pour rester », « C’est écrit », « La robe et l’échelle », « Sarbacane », … Le style « Francis Cabrel » est une écriture et une composition toujours marquées par l’influence musicale folk de Bob Dylan, Leonard Cohen ou Neil Young qu’il découvre à l’adolescence et grâce auxquels il apprit l’anglais en traduisant leurs chansons. Artiste humaniste, Francis Cabrel s’investit dans de nombreuses œuvres caritatives, avec « Il faudra leur dire » qui sert de support à un film sur la leucémie, puis avec les collectifs d’artistes « Sol en Si », « Les Enfoirés », « Noël Ensemble », ou « Urgence : 27 artistes pour la recherche contre le sida », il a également donné un concert de soutien aux sinistrés de la Nouvelle Orléans en 2006. Francis Cabrel reçoit une Victoire de la Musique de l’artiste masculin de l’année 1990 avec l’album « Samedi soir sur la Terre », et la Grande Médaille de la chanson française par l’Académie Française en 2010. REGARDEZ UN EXTRAIT D’UN DE SES TITRES : [https://www.youtube.com/watch?v=XHVqKqmbhFA](https://www.youtube.com/watch?v=XHVqKqmbhFA)

Halle de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



