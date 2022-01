FRANCIS BLANCHE ET NOUS Saint-Valery-sur-Somme, 25 février 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

FRANCIS BLANCHE ET NOUS Saint-Valery-sur-Somme

2022-02-25 – 2022-02-25

Saint-Valery-sur-Somme Somme Saint-Valery-sur-Somme Somme

ÇA TOURNE PAS ROND

CABARET

à partir de 8 ans

Tour à tour chanteur, acteur, humoriste, poète, Francis Blanche a enchanté le public de l’après-guerre de ses nombreux tours et enregistrements. Un demi-siècle après sa mort prématurée, il nous reste de lui son œuvre (écrite et radiophonique pour l’essentiel) mais aussi quelques voiles à lever sur l’homme. Parmi ses chefs d’œuvres d’humour, on retient évidemment ses rôles au cinéma (dans “Les Tontons Flingueurs”, ses canulars téléphoniques ou ses sketches avec Pierre Dac, comme le Sar Rabindranath Duval, lesquels appartiennent à l’histoire. Mais sait-on qu’il est l’auteur de plus de 600 chansons, encore diffusées, voire revisitées et interprétées par de nouvelles générations ? Celui qui composa pour Trenet le “Débit de lait, débit de l’eau”, pour Piaf “Le prisonnier de la tour”, ou pour les frères Jacques “La Truite de Schubert” a laissé dans les tiroirs du temps des textes et mélodies que l’on entend toujours, mais dont on ignore qu’il en est l’auteur. Dans notre spectacle, nous rendons hommage à ses chansons donc, mais aussi au poète méconnu : parmi ses plus grandes fiertés, la composition d’un ouvrage de poésie, “Mon oursin et moi”, petit bijou qui en dit plus sur l’homme Francis Blanche. Car outre l’œuvre drôlissime et enthousiasmante, dont une partie n’a pas pris une ride, c’est l’homme épris de tendresse et attaché à l’enfance que notre spectacle célèbre, aux propos sur la vie qui valent la peine d’être entendus et médités plus que jamais.

Avec Willy Michardière & Yann Palheire

Textes et chansons Francis Blanche

Lumières Antonin Mauduit

+33 6 32 60 16 59 https://www.latroupesoliles.fr/

Saint-Valery-sur-Somme

