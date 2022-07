FRANCIGENA GR 145 Blaise-sous-Arzillières Blaise-sous-Arzillières Catégories d’évènement: Blaise-sous-Arzillières

Marne Blaise-sous-Arzillières Suite au succès du grand relais européen « Via Francigena. Road to Rome 2021 », l’Association européenne des chemins de la Via Francigena (AEVF) et la FFRandonnée vous invitent à les rejoindre lors de trois grandes marches dans trois régions françaises traversées par le GR® 145 Via Francigena, de septembre à octobre 2022. MARCHES DE 10/12KM, EVEIL DES SENS, DECOUVERTES INSOLITES DU PATRIMOINE, SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT. 1. Grand Est : du 21 au 23 septembre de Blaise-sous Arzillières dans la Marne à Dienville dans l’Aube.

2. Hauts-de- France : du 30 septembre au 2 octobre du Parc de loisirs d’Olhain à Maisnil-lès-Ruitz à Blessy dans le Pas-de-Calais.

3. Bourgogne Franche-Comté : du 7 au 9 octobre sur le territoire du Grand Besançon Métropole dans le Doubs. Rendez-vous pour un seul et unique départ dès 9h chaque jour, muni de votre gourde et de votre pique-nique.

Evenements gratuits, sans inscription.

Prévoir son rapatriement au point de départ ou prévoir son hébergement (liste fournie sur demande). Grâce aux collectivités locales qui se sont investies, et nous ont apporté une aide logistique importante, des arrêts dans des sites parfois forts insolites seront réalisés lors des marches ! http://www.viefrancigene.org/fr Blaise-sous-Arzillières

