Franchy “Back to Remember” + 1ère Partie

Franchy “Back to Remember” + 1ère Partie, 26 mai 2022, . Franchy “Back to Remember” + 1ère Partie

2022-05-26 – 2022-05-26 Rock, Blues (reprises & compos) FRENCHY “BACK TO REMEMBER” est le nom de ce nouveau projet qui va vous replonger au coeur des années 70-80 avec les grands tubes du rock et du blues qui ont fait toute une génération à travers des groupes mythiques.

Ce projet est aussi l’association de 4 musiciens qui ont “baroudé” depuis bon nombre d’années et ont décidé, avec tout le plaisir qui les anime, de s’amuser avec ces grands classiques du genre lors d’un show de près de 2h. Nous avons l’immense bonheur d’avoir un des 5 plus grands batteurs au monde avec nous en la présence de Loïc Pontieux. Chant: Eric Potapenko (ancien régisseur de Claude Nougaro, Florent Pagny, Taratata…) Guitare: Guillaume Pocheron (guitariste à Taratata avec Yannick Noah, Michael Jones, Studio avec Hervé Koster (batteur Yannick Noah, Louis Bertignac, Axel Bauer)) Basse: Yvon Donzel (compositeur / arrangeur, guitariste avec Nilda Fernandez, Tonynara) Batterie: Loïc Pontieux (batteur de Patrick Bruel, Véronique Sanson, Claude Nougaro, Mylène Farmer, Michel Jonasz, Florent Pagny, Julien Clerc, Phil Collins…) + première partie locale +33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/programme/752-frenchy-back-to-remember.html?date=2022-05-26-20-30 Rock, Blues (reprises & compos) FRENCHY “BACK TO REMEMBER” est le nom de ce nouveau projet qui va vous replonger au coeur des années 70-80 avec les grands tubes du rock et du blues qui ont fait toute une génération à travers des groupes mythiques.

Ce projet est aussi l’association de 4 musiciens qui ont “baroudé” depuis bon nombre d’années et ont décidé, avec tout le plaisir qui les anime, de s’amuser avec ces grands classiques du genre lors d’un show de près de 2h. Nous avons l’immense bonheur d’avoir un des 5 plus grands batteurs au monde avec nous en la présence de Loïc Pontieux. Chant: Eric Potapenko (ancien régisseur de Claude Nougaro, Florent Pagny, Taratata…) Guitare: Guillaume Pocheron (guitariste à Taratata avec Yannick Noah, Michael Jones, Studio avec Hervé Koster (batteur Yannick Noah, Louis Bertignac, Axel Bauer)) Basse: Yvon Donzel (compositeur / arrangeur, guitariste avec Nilda Fernandez, Tonynara) Batterie: Loïc Pontieux (batteur de Patrick Bruel, Véronique Sanson, Claude Nougaro, Mylène Farmer, Michel Jonasz, Florent Pagny, Julien Clerc, Phil Collins…) + première partie locale dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville