Franchise Expo Paris Porte de Versailles, 26 septembre 2021-26 septembre 2021, Paris.

Franchise Expo Paris

du dimanche 26 septembre 2021 au mercredi 29 septembre 2021 à Porte de Versailles

Franchise Expo Paris est la plateforme de rencontres privilégiées qui met en relation plus de 35 000 créateurs d’entreprise et commerçants avec plus de 460 marques françaises et internationales. Afin de réussir leur projet, Franchise Expo Paris réunit l’ensemble des professionnels capables de les accompagner, de les conseiller, de les informer et de les aider à trouver le financement nécessaire. C’est grâce à cette offre unique constituée d’enseignes à forte notoriété ou de concepts se développant sur de nouveaux marchés que les entrepreneurs peuvent comparer, se projeter dans l’univers de la marque et donc rejoindre le réseau le mieux adapté à leurs ambitions. Franchise expo Paris est une manifestation de la [Fédération Française de la Franchise](http://www.franchise-fff.com)

Salon International pour entreprendre en réseau

Porte de Versailles Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T09:30:00 2021-09-26T19:00:00;2021-09-27T09:30:00 2021-09-27T19:00:00;2021-09-28T09:30:00 2021-09-28T19:00:00;2021-09-29T09:30:00 2021-09-29T18:00:00