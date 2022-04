Franchir l’Adour Musée de Borda, 14 mai 2022 18:00, Dax.

Nuit des musées Franchir l’Adour Musée de Borda Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Ouverture du module de l’INRAP consacré aux fouilles sur les anciens ponts, réalisées dans l’Adour de 2017 à 2021, avec la présentation exceptionnelle d’objets trouvés dans le lit du fleuve.

Musée de Borda : – salles d’expositions temporaires aménagées dans une ancienne église conventuelle. – crypte archéologique aménagée, dès 1978, sous des logements.

Free entry Saturday 14 May, 18:00

Museum of Borda: – rooms of temporary exhibitions(exposures) done up in an old(former) conventual church. – archaeological crypt done up, from 1978, under housing.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

11 bis rue des Carmes, 40100 Dax 40100 Dax Nouvelle-Aquitaine