Musée de Borda, le samedi 14 mai à 18:00 Entrée libre

Ouverture du module de l’INRAP consacré aux fouilles sur les anciens ponts, réalisées dans l’Adour de 2017 à 2021, avec la présentation exceptionnelle d’objets trouvés dans le lit du fleuve. Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Dax Landes

