Le Prénom – Cie Les Arthurs – A. De La Patellière et M.Delaporte
L'IRIS, 6 avril 2024, FRANCHEVILLE.

Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:30. Tarif : 24.0 euros.

Une soirée amicale et familiale démarre dans la bonne humeur jusqu'à ce que Vincent révèle à sa sœur, son beau-frère et leur meilleur ami…le prénom qu'ils ont choisi pour leur premier enfant…un petit cataclysme dans ce ciel serein qui dévoile petit à petit rancœurs et secrets…. La pièce culte reprise par la Compagnie Les Arthurs…Un régal !

L'IRIS
1 Montée des Roches
FRANCHEVILLE
Rhône

