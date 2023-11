L’Iliade L’IRIS, 9 février 2024, FRANCHEVILLE.

Et si la guerre de Troie était un match où les joueurs s’affrontent pour le collectif mais affirment également leur destin personnel ? Une mise en scène qui réactualise et rend accessible l’un des plus grands mythes de notre civilisation. Cette adaptation de L’Iliade mêle légende et traitement contemporain à travers la métaphore sportive : depuis 10 ans, deux équipes, les Troyens et les Achéens, s’affrontent dans un match où leurs destins sont guidés par les dieux. Ces derniers sont des financeurs sportifs et comptent bien chacun, faire gagner leur camp… Un combat pour la gloire pour les humains, un match amical pour les dieux. L’Iliade questionne sur nos choix et leurs conséquences, en tant qu’individus mais aussi en tant qu’acteur soumis à un destin collectif. Mise en scène : Thai-Son RICHARDIER et Lysiane CLEMENT Avec : Amandine BARBIER , Loïc BONNET, Lysiane CLEMENT, Jérémy JEANNES et Laurent SECCO Durée : 1h20 L’Iliade

L’IRIS FRANCHEVILLE 1 Montée des Roches Rhône

