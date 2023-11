Florent Marchet – Garden Party L’IRIS, 9 novembre 2023, FRANCHEVILLE.

Florent Marchet – Garden Party L’IRIS. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

LA VILLE DE ST SEBASTIEN SUR LOIRE (1-R-2021-002998&2/3-R-2021-003005 /06) PRESENTE CE SPECTACLE Huit ans après son album Bambi Galaxy, Florent Marchet, chanteur, écrivain, compositeur de musique de films ou réalisateur d’albums (Bénabar, Sylvie Vartan, Clarika…) sort du silence avec Garden Party. Son concert plein d’émotion et teinté d’humour est à l’image de sa personnalité attachante. Sa musique douce raconte l’intime, nous bouleverse autant qu’elle nous transporte. Concert conçu comme un véritable spectacle, Garden Party est une invitation à entrer dans un univers singulier. La scénographie inspirée du visuel de son album est une maison à l’allure factice. D’apparence tout y est parfait, le gazon d’un vert éclatant est impeccablement tondu. On nous y accueille avec chaleur. Derrière cette façade, Florent Marchet brosse le portrait grave d’une France oubliée, pourtant bien réelle, tout en dialoguant avec humour et légèreté avec le public. Il interprète un récital puissant et réaliste. Ces histoires musicales sont portées par son jeu de piano impeccable et les sonorités vintage des instruments de son complice Raphaël Thyss. En quelques années, Florent Marchet est devenu l’une des fines plumes de la chanson française. On pense à William Sheller, à Michel Delpech, à Alain Souchon et à François de Roubaix. Durée : 2 h Tout public Informations tarifaires : Le tarif réduit s’applique : – Aux groupes de 7 personnes et plus- Aux étudiants de 30 ans et plus- Aux C.E.Le tarif très réduit s’applique :- Aux jeunes de -30 ans – Aux demandeurs d’emploiRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 80 86 05

Votre billet est ici

L’IRIS FRANCHEVILLE 1 Montée des Roches Rhône

24.0

EUR24.0.

