Mettez la main à la pâte ! Franche Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Mettez la main à la pâte ! Franche, 15 octobre 2022, Besançon. Mettez la main à la pâte ! Samedi 15 octobre, 14h00 Franche

Entrée libre de 14h à 17h

Journées nationales de l’architecture Franche 5 Place Saint-Jacques 25000 Besançon Chamars Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté RDV à 14h dans les locaux de Hôp Hop Hop, Place St Jacques à Besançon

0633450222 Venez mettre la main à la pâte ! Tel sera le mot d’ordre pour cet atelier proposé par l’architecte Bisontin Thomas Kern. Directement inspiré des grands défis proposés dans les écoles d’architectures, les participants auront pour objectif de créer la plus haute tour à l’aide de matériaux aux propriétés aussi gouteuses que pratiques : des spaghettis et des chamallow. Le premier officiant comme élément structurant, les second comme connecteurs, ce moment sera l’occasion d’aborder et d’appréhender dans la bonne humeur les principes simples de l’architecture et des structures qui la compose. Reste à voir désormais si ces réalisations seront plus impressionnantes qu’appétissantes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-15T17:00:00+02:00 C.A.U.E 75

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Franche Adresse 5 Place Saint-Jacques 25000 Besançon Chamars Ville Besançon Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Franche Besançon Departement Doubs

Franche Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Mettez la main à la pâte ! Franche 2022-10-15 was last modified: by Mettez la main à la pâte ! Franche Franche 15 octobre 2022 Besançon Franche Besançon

Besançon Doubs