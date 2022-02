FRANCESCO PIU (IT) La Boîte à Musiques Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

La Boîte à Musiques, le mercredi 23 mars à 20:00

14 ans de carrière déjà pour ce jeune guitariste chanteur italien qui, a derrière lui 5 albums, dont un produit par Eric Bibb. À son actif : des centaines de concerts en Italie, en Europe mais aussi au Canada et USA… et plusieurs tournées en duo avec Tommy Emmanuel, Guy Davis, Roy Rogers ! Il est régulièrement à l’affiche avec des stars telles Doyle Bramhall, Vintage Trouble, John Mayall, Derek Truck band ! il était aussi sélectionné pour ouvrir l’unique concert de Ben Harper en Italie à l’été 2020. Personnage exubérant, gorgé de feeling et plein d’humour, Francesco est un véritable showman. Remarquable virtuose de la slide guitare et (chose rare en Europe!) très bon chanteur aussi, il propose une musique acoustique très originale et d’une énergie rare .. Pour essayer de qualifier cet électron libre du Blues, on peut évoquer Taj Mahal, Mississippi John Hurt mais aussi Ben Harper, Jimi Hendrix et Sly & the Family Stone dont il reprend régulièrement certains titres. Accompagné par une excellente rythmique, Francesco se charge seul d’apporter tout le reste… Vous risquez d’être bluffé par cet artiste virtuose plein de talent !!!!!!

Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 6€ (étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi), pass vaccinal obligatoire / – de 12 ans : 3€

2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T22:00:00

