Francesco Piemontesi Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence, jeudi 28 mars 2024.

Après ses interprétations remarquées de Beethoven en 2015 et Strauss en 2018, le pianiste Francesco Piemontesi revient au Festival de Pâques, cette fois, pour un récital.

Musicien érudit et raffiné, il s’est formé en Suisse puis en Allemagne auprès des maîtres Alfred Brendel et Murray Perahia. Son jeu clair et son doigté ciselé lui ont très tôt ouvert les portes du répertoire viennois qu’il affectionne particulièrement.

Il choisit d’interpréter la tumultueuse Sonate Waldstein de Beethoven, premier chef-d’œuvre du romantisme pianistique. Sa large palette de couleurs fait également merveille dans les Préludes de Debussy, un corpus de pièces brèves, tout en éclats, images et parfums. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28

Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

