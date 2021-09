Francesco Geminiani,Sonates pour violon,Opus 4 Autre lieu, 13 octobre 2021, Genève.

Autre lieu, le mercredi 13 octobre à 20:00

L’Opus IV de Geminiani est son deuxième et dernier ensemble de sonates pour violon publié, le premier étant l’Opus I de 1716 qui montre encore une forte influence de son professeur Corelli. Les sonates de l’opus IV ont été publiées plus de 20 ans plus tard, en 1739, après son premier séjour à Paris, et montrent une nette influence française. Dans ce nouvel opus, Geminiani semble plus intéressé par les possibilités expressives de la partie aiguë que par les complexités contrapuntiques ; dans la nouvelle collection, il n’y a pas de fugues et l’écriture homophonique est clairement à l’honneur ; on remarque également un plus grand soin apporté à l’organisation interne des mouvements et une prédilection marquée pour les formes basées sur la répétition, comme le rondo. Dans de nombreux mouvements lents internes, le compositeur rend clairement hommage au style français en adoptant l’air tendre, un mouvement très simple et cantabile. L’un des meilleurs exemples est le dernier mouvement de la cinquième sonate. Le trio de ce même mouvement est également typiquement français, non seulement en raison du passage de Geminiani à la tonalité parallèle, mais aussi en raison du strict mouvement contraire entre les deux parties supérieures en tierces parallèles et la basse dans un contexte homorythmique prédominant. L’une des nouveautés les plus importantes par rapport à son Op. I est l’ajout systématique d’un grand nombre d’ornements ainsi que de marques dynamiques et expressives. Ce qui est intéressant, cependant, c’est le fait que Geminiani, comme Bach, éprouve maintenant le besoin d’écrire ses ornements en entier, comme s’il voulait éviter les exécutions “arbitraires”. Cependant, dans la plupart des mouvements lents de Bach, les lignes mélodiques sont par essence extrêmement simples et les ornements eux-mêmes possèdent un caractère thématique (jusqu’au point où l’embellissement semble une description inadéquate), alors que chez Geminiani, ils introduisent des complications supplémentaires dans la conception. La simplification générale du langage musical notée dans l’opus IV est partagée par de nombreuses compositions contemporaines ; on peut en dire autant des ornements, qui ressemblent à ceux des œuvres écrites à la même époque par Locatelli, Tartini et Leclair. Dans sa deuxième série de sonates, Geminiani tente d’adapter son style personnel aux nouvelles tendances et transcende pour la première fois son héritage romain.

30.- / 20.- (AVS) / 10.- (membres et étudiants)

Le jeune ensemble bâlois “Der Musikalische Garten”, mené au violon par le brillant Germán Echeverri présentera le recueil pour violon le plus emblématique et virtuose de Geminiani.

