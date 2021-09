Francesco Geminiani, Concerti grossi Opus 2 & 3 Autre lieu, 20 octobre 2021, Genève.

Autre lieu, le mercredi 20 octobre à 20:00

Concerti grossi Opus 2 & 3 ————————– L’absence de Francesco Geminiani aux côtés d’autres grands maîtres de l’époque de la musique baroque est un peu un mystère. Avec Corelli et Haendel, il était l’un des compositeurs qui ont fait une grande carrière dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle. L’ensemble Temenos se propose de lui rendre justice dans la version corrigée et ornementée par Geminiani en 1755 et non encore publiée.. Compositeur, violoniste virtuose et artiste itinérant, il était également marchand et collectionneur d’art, musicographe et musicologue. La vie de Francesco Geminiani, assez mouvementée le fait voyager de Rome à Paris et jusqu’à Dublin. Il semblerait que cette agitation se reflète dans sa musique. Il était considéré comme capricieux, comme quelqu’un qui enfreignait fréquemment les règles. Des choses difficilement imaginables de nos jours étaient monnaie courante à l’époque: les œuvres d’autres compositeurs ainsi que les propres œuvres des compositeurs étaient retravaillées et arrangées pour d’autres instruments solistes ou pour l’orchestre. Ce cas est assez extrême chez Geminiani qui arrangera de manière circulaire à peu toutes ses compositions. Les concerti grossi de ces deux Opus échappent cependant à la règle et sont indéniablement les œuvres les plus abouties de ce compositeur.

30.- / 20.- (AVS) / 10.- (membres et étudiants)

L’Ensemble Temenos dirigé par Hadrien Jourdan vous propose de découvrir les chefs d’œuvres répartis dans les 2 Opus de Concertos et qui rendront justice à un compositeur de tout premier plan !

