Gratuit pour les moins de 12 an(s) La LISA vous a concocté cette saison une rencontre francophone de premier plan en invitant ses confrères et amis belges de Mons. Venez donc déguster ce mélange insolite de cultures, d'accents et de comédien(e)s réunis autour d'une l'énergie communicative et d'une certaine idée de l'improvisation. L'humour et l'irrévérence (de bon goût) seront les points de convergence où vous serez conviés à apporter votre grain de sel. Un arbitre officiel sera garant du bon déroulé de cette soirée où l'affrontement se fera dans la beauté du geste et du verbe pour vous proposer des histoires originales. Venez donc nombreux pour ce spectacle familial et décalé.

CHATEAU DU ROZIER FEURS 1 rue d’Assier Loire

