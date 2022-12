Vos premiers pas en programmation : scraping avec Python et BeautifulSoup France

Vos premiers pas en programmation : scraping avec Python et BeautifulSoup France, 3 janvier 2023 12:00, . Mardi 3 janvier 2023, 12h00 Sur place Gratuit sur inscription https://www.nao.school/workshop-gratuit-machine-learning-data-computer-vision

Vous souhaitez vous initier gratuitement à la data, à la programmation et au machine learning ? Alors ce workshop est fait pour vous ! Aucun pré-requis technique Pour bien commencer l’année 2023 ? Nao, la nouvelle école autour de la data et de ses métiers vous propose Mardi 3 janvier de 12H00 à 13H30, un workshop afin de faire du scrapping avec BeautifulSoup ?

Après cet événement, le monde de la data ne sera plus un secret pour vous ! En 1H30 vous apprendrez à :

? analyser automatiquement vos données grâce à BeautifulSoup ?

? automatiser le processus de collecte de données sur le web Workshop animé par Stéphanie Pottecher, Lead Data Scientist ex Biogen et Société Générale. À vos agendas ! ?

Faites vite, les places sont limitées ? Cet événement est en distanciel ⚠️ Il vous faudra un ordinateur ? et une adresse gmail active afin de pouvoir utiliser Google Colab France France mardi 3 janvier 2023 – 12h00 à 13h30

