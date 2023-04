TRANS KABAR sur France.tv France TV Paris Catégorie d’évènement: Paris

TRANS KABAR sur France.tv France TV, 24 avril 2023, Paris. TRANS KABAR sur France.tv 24 avril et 2 mai France TV Visible sur le site de france.tv du 22.04.2023 jusqu’au 02/05/23 A la Réunion, le groupe de rock maloya Trans Kabar propose une relecture des rites de l’île à la mode électrique. Ils s’inspirent du Servis Kabaré, cérémonie festive issue des rituels des esclaves, faite pour communier avec les ancêtres à l’aide de musique, de chants et de danses. Un rite qui a longtemps été interdit et a survécu dans la clandestinité. Durée 1h30

Réalisateur : Greg Germain

LA REUNION MALOYA

