ZISKAKAN, une révolution créole sur France.tv 22 mars et 22 avril France TV

Premier documentaire réalisé par Sébastien Folin, Ziskakan, une révolution créole raconte le combat identitaire et pacifique mené par les membres du groupe réunionnais Ziskakan depuis quatre décennies pour la valorisation et la transmission de la culture créole de leur île. Un film important qui porte la mémoire d’un pan méconnu de l’Histoire de La Réunion. Aujourd’hui, que reste-t-il de leurs actions ? Où en est le patrimoine culturel de La Réunion et la langue créole à l’heure de la globalisation ? Pour sublimer leur histoire authentique et unique, le documentaire est conté par le slameur Abd al Malik.

« Kriké ?… Kraké ! »*

Groupe pionnier créé en 1979, Ziskakan (« Jusqu’à quand » en créole réunionnais) a fait du maloya (musique et danse revendicatrices des esclaves) son cheval de bataille et sa force. Ce collectif d’artistes, intellectuels et militants – dont le leader et fondateur est Gilbert Pounia – est certes un groupe de musique, l’un des plus emblématiques de l’île intense, mais c’est avant tout une âme. Un esprit créole traduit à travers une association qui s’est battue pour faire reconnaître la culture créole. La poésie, les contes, les arts plastiques, la musique étaient ses armes face à la modernité, l’uniformisation et la perte d’identité.

Dans les années 1970, la langue créole et ses avatars culturels étaient absents de l’espace public et dévalorisés par le pouvoir politique. Pour contourner la censure, des concerts clandestins et les fanzines distribués sous le manteau ont participé à la naissance d’un mouvement dont le ciment a été une solidarité sans faille. Pour la première fois, cette jeunesse réunionnaise racontait sa réalité et dessinait un portrait sans artifice de La Réunion. Une lutte que les membres de Ziskakan ont menée sur le terrain de la parole, à travers les contes, les poèmes et les chansons.

L’héritage de Ziskakan est certes culturel, mais c’est aussi un encouragement à lever la tête et à éteindre la honte qui étouffe, malheureusement, trop souvent les envies d’émancipation et d’élévation sociale de la jeunesse. Depuis ses débuts, le groupe a fait découvrir à un public de plus en plus large une musique à l’image de la richesse culturelle de La Réunion (musiques indiennes, percussions africaines, textes créoles) et a aussi participé à révéler au monde les forces et la portée de cette culture.

Quarante-trois ans après la création du collectif, Sébastien Folin est parti à la rencontre de ceux qui ont fait l’histoire de Ziskakan. Dans ce documentaire intégralement tourné en créole réunionnais, les membres du groupe témoignent et nous brossent un portrait touchant et sans concession de La Réunion postcoloniale où ils ont évolué.

Aujourd’hui, alors que le groupe a fait le tour du monde, que le maloya est classé depuis 2009 au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité certifié par l’Unesco, et le créole enseigné à l’école, le film interroge ces pionniers sur leurs motivations, leur histoire et leur héritage. Avec de nombreuses archives collectées, le film est autant l’histoire d’un mouvement artistique que celle de la quête identitaire d’un bout de France de l’océan Indien.

* À La Réunion, expression rituelle créole utilisée par le conteur demandant à son auditoire s’il est prêt à l’écouter.

52 min • Réalisation Sébastien Folin • Production La Belle Télé avec la participation de France Télévisions • Direction de la stratégie éditoriale transverse du pôle Outre-mer Rémi Festa, Gabrielle Lorne • Directeur de la stratégie éditoriale du pôle Outre-mer Luc de Saint-Sernin • 2022

https://youtu.be/ujqvWFzLPZI

