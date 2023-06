Atelier de danse contemporaine – « Liberté au-delà des frontières – La Nomad House » France Terre d’Asile Paris, 3 juillet 2023, Paris.

Atelier de danse contemporaine – « Liberté au-delà des frontières – La Nomad House » 3 – 5 juillet France Terre d’Asile Les ateliers sont gratuits sur inscription. Les ateliers se déroulent dans plusieurs lieux, Paris et proche banlieue, qui vous seront communiqués lors de l’inscription. Prévoir une tenue confortable.

Atelier de danse contemporaine

La Compagnie Artistique Théâtre met en oeuvre un atelier de danse contemporaine, proposé par la chorégraphe Shaula Cambazzu et la metteuse en scène Lucile Cocito.

3 jours d’atelier de danse contemporaine de 6 h (10h-13h et 14h-17h) dans 3 endroits différents (Paris, Créteil et Clichy). Ces ateliers sont réservés aux femmes et jeunes femmes. En partenariat avec France Terre d’Asile, ils se dérouleront dans leurs centres afin de faciliter l’accès aux primo-arrivantes mais restent très accessible en transports en commun pour les autres femmes et jeunes femmes amatrices de danse, habitant Paris et région parisienne. Les participantes ne sont pas obligées de faire les 3 jours d’atelier ni les 6h par jours mais peuvent s’inscrire selon leur possibilité.

Autour de la notion de « liberté », l’objectif de l’atelier de danse contemporaine, dans le cadre du projet La Nomad House, est de créer un espace propice à la naissance du geste dansé et à l’émotion esthétique, dans un travail individuel et de groupe, guidé par l’écoute et l’exploration. La danse est convoquée tantôt directement, tantôt par les biais du jeu, des mises en situation, et d’autres chemins créatifs, qui encouragent l’épanouissement des singularités et l’émergence d’une danse qui s’enracine dans l’instant présent et dans le partage avec les autres. L’atelier proposé , est adapté à toute corporalité, genre et culture, le seul critère pour y participer est l’envie de se rencontrer et la curiosité de se mettre « en danse ».

Dans un second temps, toutes les femmes et jeunes femmes, qui souhaiteront continuer et approfondir le projet artistique, seront prioritaires pour participer à 2 autres ateliers de 6h par jour : cirque et théâtre qui seront mixtes.

France Terre d’Asile 24 rue Marc Seguin 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « artistiquetheatre@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783812738 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T13:00:00+02:00

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

©Selenemagnolia