### **On air** Animé par Bruno Duvic, le 13/14 de France Inter, sera enregistré en direct de La Condition Publique. Pendant cet entre-deux tours, l’émission reviendra sur le vote des jeunes, notamment à Roubaix, et abordera la question de l’abstention et des intentions de vote pour le second tour. Avec comme invité·es, Camelia Sghayare étudiante et engagée dans le Labo 148, projet média de la Condition Publique, Maria Touimi-Benjelloun, étudiante et militante du collectif “Je pense donc je vote”, Julien Talpin, chercheur en sciences politique au CNRS et à l’université de Lille et Pascal Sergent, président du comité régional du cyclisme et spécialiste du Paris-Roubaix. “A Roubaix, la moitié de la population a moins de 30 ans, et 41% des électeurs se sont abstenus dimanche. Jean-Luc Mélenchon a fait une percée spectaculaire (52%, en hausse de 16% par rapport à 2017), le candidat LFI est arrivé en tête devant Emmanuel Macron (19,8%) et Marine Le Pen (14,5%). Quels sont les ressorts de l’abstention ? Comment votent les jeunes ? Que vont faire les électeurs LFI le 24 avril? Le 13-14 va à la rencontre des Français avant le second tour de la présidentielle. ”

