Le Dorat DÉCOUVERTE DES SERVICES DE L’ERIP DANS LE CADRE DES JPO FRANCES SERVICE 2023 France Services ( Locaux de la Poste ) Le Dorat, 13 novembre 2023, Le Dorat. DÉCOUVERTE DES SERVICES DE L’ERIP DANS LE CADRE DES JPO FRANCES SERVICE 2023 Lundi 13 novembre, 09h00 France Services ( Locaux de la Poste ) PORTES OUVERTES TOUT PUBLIC GRATUIT Quelle orientation ? Envie de se reconvertir… mais dans quel secteur ?

Découvrir les métiers … en fonction de ses intérêts et compétences…

Pour mieux connaître son territoire:les activités, les métiers , les entreprises,les besoins en recrutement …

Des questions sur la formation : intérêt, condition d’accès, financement… ? France Services ( Locaux de la Poste ) le dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 85 02 29 »}, {« type »: « email », « value »: « eriphautlimousin@mlr87.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T09:00:00+01:00 – 2023-11-13T12:00:00+01:00

