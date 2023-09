Journées France Services du 2 au 14 octobre 2023 France Services Isle D’Espagnac L’Isle-d’Espagnac Catégories d’Évènement: Charente

Les agents France Services vous accueillent et répondent à vos interrogations dans les agences MSA de Jonzac et de l'Isle d'Espagnac, ainsi qu'à la Communauté de Communes de Lavalette, Tude, Dronne. Des démarches administratives à faire en ligne ? une carte grise à modifier ou à créer ;

une carte d’identité à renouveler ;

un dossier retraite à déposer ;

une allocation logement à demander

une autre démarche en ligne… France Services est là pour vous accompagner et accompagner le tout public dans leurs démarches en ligne sur les sites de la CPAM, la CAF,la CARSAT, Pôle Emploi, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur, les Finances Publiques, La Poste, et bien sûr la MSA . France Services Isle D’Espagnac 16340 L’Isle-d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:30:00+02:00 – 2023-10-02T12:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:30:00+02:00 – 2023-10-02T12:30:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

