GT des CNFS de la Loire France Services de Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon Catégories d’Évènement: Boën-sur-Lignon

Loire GT des CNFS de la Loire France Services de Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon, 9 octobre 2023, Boën-sur-Lignon. GT des CNFS de la Loire Lundi 9 octobre, 14h00 France Services de Boën-sur-Lignon Membres du réseau, sur invitation Ces ateliers du réseau ligérien de Conseillers numériques France Services ont pour objectif, de formaliser les modalités de réseau, d’échanger sur les pratiques d’accompagnement, dialoguer avec d’autres Conseillers numériques Frances Services et exprimer vos attentes vis-à-vis de l’animation du réseau de Conseiller Numériques France Services.

https://zoomacom.net/wiki/?MedNum42CoordoCNFS France Services de Boën-sur-Lignon 17 rue de Roanne, Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://zoomacom.net/wiki/?MedNum42CoordoCNFS »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T14:00:00+02:00 – 2023-10-09T17:00:00+02:00

2023-10-09T14:00:00+02:00 – 2023-10-09T17:00:00+02:00 CNFS42 Détails Catégories d’Évènement: Boën-sur-Lignon, Loire Autres Lieu France Services de Boën-sur-Lignon Adresse 17 rue de Roanne, Boën-sur-Lignon Ville Boën-sur-Lignon Departement Loire Lieu Ville France Services de Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon latitude longitude 45.746748;4.003515

France Services de Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boen-sur-lignon/