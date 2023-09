Le Garros d’hier, d’aujourd’hui, et de demain ! France services d’Auch Garros Samatan Catégories d’Évènement: Gers

Samatan Le Garros d’hier, d’aujourd’hui, et de demain ! France services d’Auch Garros Samatan, 14 octobre 2023, Samatan. Le Garros d’hier, d’aujourd’hui, et de demain ! 14 et 28 octobre France services d’Auch Garros Gratuit. Sur inscription. Première visite, le samedi 14/10 à 14h :

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, nous vous invitons à une visite guidée immersive dans l’histoire du quartier du Garros, en explorant son architecture à travers le récit captivant de deux guides : Marie-Sabrina Bonnafé de Pass’enGers et Philippe Bret, architecte et urbaniste. Rendez-vous : Place de la Fontaine à Auch. Deuxième visite, le samedi 28/10 à 14h :

Participez à une visite guidée animée par plusieurs voix pour découvrir les acteurs engagés dans la transformation du quartier. Ils partageront leurs visions des projets en cours et à venir. Rencontrez les équipes des agences A+R Balas architectes et Airoldi atelier d’architecture, impliquées dans plusieurs initiatives du quartier. Rendez-vous au Foyer de la Hourre. France services d’Auch Garros 2 place de la Fontaine, 32000 Auch Samatan 32130 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 05 75 34 »}, {« type »: « email », « value »: « cauegers@caue32.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:00:00+02:00

