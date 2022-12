Semaine des services de l’automobile et de la mobilité France, 28 janvier 2023 10:00, .

28 janvier – 4 février 2023 Sur place Entrée gratuite sous inscription https://www.semaine-services-auto.com/

Organisé par l’ANFA, la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité se déroulera du 28 janvier au 4 février 2023 à travers toute la France.

C’est parti pour la 8ème édition de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM) : du 28 janvier au 4 février 2023 ! Cette semaine de découverte des services de l’automobile, désormais inscrite dans le calendrier de l’orientation, s’adresse en priorité aux jeunes collégiens et, plus largement, aux demandeurs d’emploi et aux professionnels désirant se reconvertir. « Avec nos partenaires, organismes de formation et entreprises, nous mettons un coup de projecteur sur nos métiers. Notre message est clair, déclare Bernard Guyot, Président de l’ANFA : venez sur l’un des 400 événements de la SSAM, vous trouverez une opportunité de formation et d’emploi durable ! »

Le thème Révèle le professionnel qui est en toi ! donne le ton de cette édition 2023. « Nous souhaitons envoyer un message positif à la jeunesse et à celles et ceux qui sont tentés d’intégrer notre branche : découvrez-vous une vocation ! À une époque où la question du sens au travail est cruciale, nous voyons chaque année à travers nos jeunes à quel point nos métiers offrent la possibilité de se révéler dans un service de proximité, du quotidien, au plus près des usagers » souligne Stéphane Rivière, Vice-président de l’ANFA.

À l’occasion de la SSAM, des centres de formation (CFA et lycées professionnels), des entreprises et des agences Pôle emploi se mobilisent sur tout le territoire métropolitain pour faire découvrir les métiers et formations de l’automobile, du camion, du vélo et de la moto. Une occasion unique pour en apprendre plus sur le secteur avec une approche très pratique : journées portes ouvertes, rencontres avec des formateurs, partages d’expérience avec des apprentis, ateliers de type « vis ma vie », visites d’entreprises, jobs dating, showrooms, conférences…

