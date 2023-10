Tech For Future – La Tribune France Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Candidatez pour le plus grand concours de startups en France

Depuis 12 ans, La Tribune, média de référence sur l’économie et l’innovation, réunit ses journalistes et l’ensemble de la French Tech pour récompenser les meilleures startups partout en France. Si vous innovez pour changer le monde et devenir l’un des futurs champions français de la tech, postulez dans l’une de nos six catégories : Environnement & Energie ; Industrie ; Data & IA ; Smart tech (innovations d’usage) ; Santé ; et Start (pépites en phase d’amorçage). Vous deviendrez peut-être l’un des 51 gagnants 2024, voire l’un des 10 Grands Gagnants que La Tribune révélera, sur la scène mythique du Grand Rex de Paris, le 28 mars 2024, au cours d’une cérémonie réunissant toute la French Tech et retransmise sur BFM Business.

11 ans de gagnants emblématiques (Doctolib, Exotec, Dataiku, Argolight, Too good to go, ManoMano…), rejoignez-les !

LES 6 CATÉGORIES

Data & IA; Environnement et énergie; Industrie; Santé; Smart Tech; Start

LES RÉCOMPENSES

100.000 euros d’espaces publicitaires à dépenser sur les supports de La Tribune

Portrait édité par un journaliste de La Tribune

Article de présentation de la startup

Campagne de visibilité sur les réseaux sociaux durant les jurys et jusqu’à la cérémonie

Networking avec notre jury, les journalistes de La Tribune et l’écosystème local lors du cocktail

Invitation de la rédaction de La Tribune à des débats au Grand Rex ou à d’autres événements de La Tribune

2 places à tous les lauréats pour participer à FDDay en septembre prochain

Accès aux RDVs B2B lors de la journée au Grand Rex

20 invitations à la soirée au Grand Rex

Un trophée remis lors de la cérémonie au grand rex avec prise de parole

