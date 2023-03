Handitech Trophy 2023 France Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Handitech Trophy 2023 France, 3 avril 2023, Paris. Handitech Trophy 2023 3 avril – 15 mai, les lundis France Gratuit Depuis 2017, le Handitech Trophy réunit les acteurs de la tech’ et de l’inclusion pour récompenser des porteurs de projets destinés à compenser le handicap.

Chaque année, ils sont plus de 150 entrepreneurs à tenter leur chance, soutenus par tout l’écosystème se mobilisant autour du concours (grandes entreprises, associations, acteurs publics, incubateurs, médias, écoles…).

L’édition 2023 mettra une fois de plus en lumière les projets innovants sur différentes thématiques : la santé, la mobilité, le sport, l’innovation digitale, l’éducation, les aidants et l’emploi.

Participez à l’édition 2023 pour booster votre projet !

