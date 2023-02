FRANCE MINIATURE – OFFRE NOËL FRANCE MINIATURE, 8 avril 2023, ELANCOURT.

Billet valable du 8 avril au 5 novembre 2023 (hors événements spéciaux) selon calendrier d’ouverture du parc 0826.30.20.40 (0,15 E/min) OFFRE NOËLTarif unique : 20€*Période de validité : du 8 avril au 5 novembre 2023Période d’achat : jusqu’au 31 décembre 2022*Par référence au prix antérieur du billet non daté 2023 le plus bas, observé au cours des 30 derniers jours précédents le premier jour de l’offre promotionnelleEn famille ou entre amis, partez pour un voyage insolite à la rencontre de 117 monuments reproduits au 1/30ème et mis en scène dans un parc de 5 hectares : châteaux, villages, ports et paysages, les mers et océans, massifs montagneux et fleuves sont représentés. Une escapade inoubliable ! Réparties sur le parc pour surprendre et amuser petits et grands, 15 expériences interactives jalonnent le parcours. France Miniature c’est aussi un espace de 8 attractions pour petits et grands, où chacun prend les commandes et poursuit son voyage dans les régions de France, la tête en l’air ou à l’envers! Rires et émotions garantis!Vivez l’expérience Fort Boyard à France Miniature ! Le Père Fouras vous accueille dans son antre … Entrez dans un lieu unique, la salle du conseil, comme si vous y étiez ! En famille ou entre amis, relevez les défis des énigmes, des bâtonnets, ou de l’awalé, sous l’œil expert des Maîtres… Tarif Enfant de 4 à 11 ans

FRANCE MINIATURE ELANCOURT Boulevard André Malraux Yvelines

En famille ou entre amis, partez pour un voyage insolite à la rencontre de 117 monuments reproduits au 1/30ème et mis en scène dans un parc de 5 hectares : châteaux, villages, ports et paysages, les mers et océans, massifs montagneux et fleuves sont représentés. Une escapade inoubliable ! Réparties sur le parc pour surprendre et amuser petits et grands, 15 expériences interactives jalonnent le parcours. France Miniature c’est aussi un espace de 8 attractions pour petits et grands, où chacun prend les commandes et poursuit son voyage dans les régions de France, la tête en l’air ou à l’envers! Rires et émotions garantis!

Vivez l’expérience Fort Boyard à France Miniature !

Le Père Fouras vous accueille dans son antre … Entrez dans un lieu unique, la salle du conseil, comme si vous y étiez ! En famille ou entre amis, relevez les défis des énigmes, des bâtonnets, ou de l’awalé, sous l’œil expert des Maîtres…

Tarif Enfant de 4 à 11 ans

