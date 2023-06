Visite de France Miniature France miniature Élancourt, 23 août 2023, Élancourt.

Visite de France Miniature Mercredi 23 août, 09h00 France miniature Tarif ALSH à la journée

Partez pour un voyage insolite ! Découvrez 117 monuments français reproduits au 1/30ème et mis en scène dans un parc paysager de 5 hectares : châteaux, villages, ports et édifices y sont représentés. Une escapade monumentale !

France miniature 25 route du Mesnil 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 16 16 30 http://www.franceminiature.com Visitez la France à pas de géant ! France Miniature, c'est le plus grand parc miniature d'Europe, sur une carte de France dessinée au sol sur 5 hectares. 117 monuments et paysages reconstitués, des villages, des châteaux, des ports, des gares et un gigantesque circuit ferroviaire : tout est réuni à vos pieds et sous vos yeux le temps d'une journée, pour offrir à toute la famille une escapade insolite. Entrée payante. Venir en train : au départ des gares parisiennes, prendre le train direction Rambouillet, descendre à la gare de La Verrière, puis prendre le bus 411, arrêt France Miniature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T09:00:00+02:00 – 2023-08-23T18:00:00+02:00

©France Miniature