Billet valable du 8 avril au 5 novembre 2023 (hors événements spéciaux) selon calendrier d’ouverture du parc 0826.30.20.40 (0,15 E/min) Découvrez toute la France en 1 jourOuvrez grands les yeux et vivez une expérience juste monumentale : 117 monuments français reproduits au 1/30ème et mis en scène dans un parc paysager de 5 hectares : des châteaux, des villages, des ports et édifices sont représentés.Retrouvez votre âme d’enfant en jouant avec les 24 attractions et expériences interactives qui jalonnent le parcours : un chantier de fouilles archéologiques, une grotte préhistorique et même l’expérience Fort Boyard ou le parcours acrobatique « le cirque des zinzins » avec 20 ateliers pour que chacun puisse faire son numéro.Nouveauté 2022 : venez vivre l’aventure Koh Lanta à France MiniaturePour la première fois à France Miniature, choisissez votre camp et venez goûter à l’expérience de la célèbre émission de TV dans un univers dépaysant et rafraîchissant !TARIFS• Adulte : à partir de 12 ans• Enfant : de 4 à 11 ans inclus

FRANCE MINIATURE ELANCOURT Boulevard André Malraux Yvelines

