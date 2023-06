Clôture des inscriptions pour le Challenge de la mobilité France Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Clôture des inscriptions pour le Challenge de la mobilité France Lille, 18 septembre 2023, Lille. Clôture des inscriptions pour le Challenge de la mobilité Lundi 18 septembre, 08h00 France Pour participer au Challenge de la mobilité 2023. L’établissement nomme un référent qui s’inscrit ici à partir de fin mai et jusqu’au 18 septembre 2023 à 9h. Le Challenge aura lieu du lundi 18 au samedi 23 septembre 2023.

La participation est gratuite. Les détails de la semaine du Challenge de la mobilité ici :

https://transformation.lillemetropole.fr/evenements/challenge-de-la-mobilite-2023 France MEL Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-mobilite-hdf.fr/jinscris-mon-etablissement/ »}] [{« link »: « https://challenge-mobilite-hdf.fr/jinscris-mon-etablissement/ »}, {« link »: « https://transformation.lillemetropole.fr/evenements/challenge-de-la-mobilite-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T08:00:00+02:00 – 2023-09-18T09:00:00+02:00

