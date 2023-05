Sommet Virtuel du Climat France, 19 juin 2023, Lille.

La 3ème édition du Sommet Virtuel du Climat

organisé en partenariat avec l’APCC, l’ADEME, l’ABC et la Fédération CINOV se déroulera pendant les 10 derniers jours de juin, à 100% en distanciel. Du 19 au 30 Juin 2023

Le salon RSE rassemblera des centaines d’intervenants pour échanger sur diverses solutions à destination des entreprises & organisations et des collectivités & territoires.

Des dizaines de web-conférences et d’ateliers sont prévues.

Les deux thématiques prévues cette année sont :

✔ Comment mettre en œuvre, financer et faire vivre une stratégie de neutralité carbone et de résilience à l’échelle de son territoire ?

✔Comment préparer et pérenniser son entreprise pour contribuer à un monde décarboné ?

Une expérience 100% immersive pour ce SVC !

Pour sa 3e édition, le SVC fait peau neuve en proposant à ses participant-es une plateforme virtuelle en totale immersion.

Avec votre compte, vous pourrez : vous inscrire aux conférences et ateliers, rencontrer les structures, consulter la documentation, discuter en direct ou encore prendre RDV avec les exposant-es.

? Parcourir le programme ici : https://salon.sommetsvirtuels-transition.com/fr/vitrine/conferences

? Découvrez les détails du salon : https://sommetvirtuelduclimat.com/

? Inscription ici : https://salon.sommetsvirtuels-transition.com/fr/vitrine/conferences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T09:00:00+02:00 – 2023-06-19T18:00:00+02:00

2023-06-30T09:00:00+02:00 – 2023-06-30T19:00:00+02:00