Webinaire « RSE § ESG et Compliance » Vendredi 28 avril, 18h00 France Dans le cadre de son Diplôme Universitaire International Compliance § Business Ethics, la Faculté de droit de l'Université Catholique de Lille et son laboratoire de recherche C3RD, en partenariat avec la Faculté de Gestion d'Economie et de Sciences de l'Université Catholique de Lille et le LEM, vous invitent à un webinar sur le thème RSE § ESG et Compliance. Le webinar a pour finalité d'identifier les obligations résultant pour les entreprises de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, 21 avril 2021, ainsi que de la plus récente proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, 23 février 2022.

2023-04-28T18:00:00+02:00 – 2023-04-28T19:30:00+02:00

2023-04-28T18:00:00+02:00 – 2023-04-28T19:30:00+02:00

