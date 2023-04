La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail France Lille Catégories d’Évènement: Lille

La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail France, 28 avril 2023, Lille. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail Vendredi 28 avril, 08h00 France Célébrée le 28 avril, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail promeut la prévention des accidents et maladies professionnels dans le monde entier. Le 28 avril marque également la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail, célébrée à l’échelle mondiale depuis 1996 à l’initiative du mouvement syndical. Idées d’ateliers pour votre journée santé et sécurité au travail :

→ Ateliers autour de la sécurité au travail.

→ Ateliers autour de la prévention des TMS.

→ Ateliers autour du sommeil et de l’hygiène de vie.

→ Ateliers autour de la gestion du stress.

