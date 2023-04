AIP « Plan de solarisation des entreprises » France Lille Catégories d’Évènement: Lille

AIP « Plan de solarisation des entreprises » France, 24 avril 2023, Lille. AIP « Plan de solarisation des entreprises » Lundi 24 avril, 08h00 France Le dossier de candidature est à retourner avant le 24 avril 2023 à 16h00. Toute réponse reçue après cette date ne sera pas acceptée. > En savoir plus sur le plan de solarisation des entreprises Conditions d’accès à l’appel à initiative privée

– Vous êtes une entreprise ou un propriétaire foncier

– Vous disposez de surfaces présentant un potentiel solaire, située sur l’une des 95 communes de la Métropole Européenne de Lille.

Les surfaces recherchées sont les suivantes: toiture, parking, espaces vacants au sol déjà artificialisés ou pollués

– Vous souhaitez valoriser votre patrimoine en optant pour la production d’énergie solaire photovoltaïque Toutes les surfaces seront étudiées par les développeurs, mais toutes ne seront pas forcément développées. Les développeurs photovoltaïques sélectionnés mèneront plusieurs études pour évaluer le potentiel de chaque surface, et sélectionner celles qui seront développées. Les critères de sélection sont principalement liés à la surface disponible, aux éventuelles ombres portées, à la structure des surfaces candidates et à la facilité d’accès au réseau. Pour obtenir les informations, vous pouvez nous adresser une demande dans les meilleurs délais à l’adresse suivante : enr@lillemetropole.fr Un lien vous sera ensuite transmis pour récupérer toutes les informations nécessaires à votre candidature. France MEL Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « enr@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/entreprendre/soutien-et-conseil/plan-de-solarisation-des-entreprises »}, {« link »: « mailto:enr@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

