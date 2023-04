Journée Mondiale de la Terre France Lille Catégories d’Évènement: Lille

Journée Mondiale de la Terre France, 22 avril 2023, Lille. Journée Mondiale de la Terre Samedi 22 avril, 08h00 France La Journée mondiale de la Terre invite un maximum de personnes à réaliser un geste concret pour l’environnement.

Pour les entreprises, c’est l’occasion de s’engager pour lutter contre le réchauffement climatique. Idées conférences et ateliers à mettre en place à l’occasion de cette journée:

→ Animez des ateliers de création à partir de matériaux récupérés

→ Animez des ateliers de cuisine avec des produits locaux

→ Inviter un expert pour discuter de la lutte du gaspillage alimentaire

