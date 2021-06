La 14e Traversée de Paris estivale honore le patrimoine roulant France, 25 juillet 2021 08:00-25 juillet 2021 16:00, .

Dimanche 25 juillet, 08h00 Entrée libre https://www.weezevent.com/14e-traversee-de-paris-estivale-des-vehicules-d-epoque, http://www.vincennesenanciennes.com

Organisée par Vincennes en Anciennes, la Traversée qui s’annonce sera, une fois de plus, riche avec ses 700 véhicules de plus de trente ans (autos, motos, vélos, tracteurs, utilitaires légers et bus)

Colorées, diverses, joyeuses, patrimoniales, ainsi peut-on qualifier les Traversées de Paris en véhicules d’époque.

Les équipages seront tout de blanc vêtu. Pour ceux qui n’ont pas d’anciennes, la Traversée pourra se faire à bord des bus des années 30 (sur réservation), les voitures seront également visibles au départ de Vincennes, à l’arrivée à Meudon ou sur le parcours.

Les places de Paris constitueront le thème de ce gigantesque rassemblement. Grandes ou plus confidentielles, toutes ces places ont une histoire, parfois des particularités et pour certaines, une renommée qui dépasse nos frontières. Certaines évoquent un grand personnage, un lieu, cachent une symbolique. Saviez-vous qu’il en existe près de 500 dans la capitale ? Que la place de la Concorde est le plus grand cadran solaire au monde (la Traversée n’y passera pas). Pour cet événement, pas question de les parcourir toutes. 39 seulement ont été sélectionnées (à travers 11 arrondissements).

À Meudon, la fête continue

À partir de 11h30, la Terrasse de l’Observatoire de Meudon, constituera le point d’orgue de la Traversée et accueillera le traditionnel pique-nique au milieu des véhicules anciens. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire de ces modèles et de faire de jolies photos. Tout le monde pourra participer (sans sa voiture et en apportant son pique-nique). Un orchestre donnera une tonalité musicale à cette manifestation intergénérationnelle.

Un village d’exposants majoritairement composé de professionnels spécialisés dans les véhicules d’époque proposera de nombreux services et des partenaires disposeront d’emplacements spécifiques pour des expositions inédites :

L’Aventure Peugeot Citroën DS sera présente avec plusieurs véhicules, dont certains sortiront des réserves pour l’événement.

Le Salon Rétromobile, privé de rendez-vous avec le public en 2021 en raison de la pandémie, présentera quelques pépites ayant traversé les époques.

L’UNIVEM installera un camp militaire US sur le thème : Les motos sous l’uniforme.

Informations pratiques

Départ des voitures et motos à partir de 8h15 parvis sud du Château de Vincennes – Arrivée : à partir de 11h30 sur la Terrasse de l’Observatoire de Meudon.

Exposition des voitures à Meudon jusqu’à 15/16h.

Départ des bus à 8h15

Départ des bus de Meudon à 16h.

Prix : 10 €/personne (dans la limite des places disponibles).

Port du masque et respect des gestes barrières.

