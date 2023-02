FRANCE-FANTOME THEATRE DES AMANDIERS -LA NEF, 3 février 2023 00:00, NANTERRE.

FRANCE-FANTOME FRANCE-FANTOME. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-02-04 20:30. Tarif : 33.0 33.0 euros.

THEATRE DES AMANDIERS -LA NEF NANTERRE Hauts-de-Seine . THEATRE NANTERRE-AMANDIERS (PLATESV-R-2019-000240) PRESENTE : ce spectacle. Dans le monde de France-fantôme, la mémoire est monétisée, la résurrection un marché. Les hommes ne meurent jamais et se réincarnent grâce à leur mémoire stockée dans un appareil “révolutionnaire”, le Démémoriel. Véronique, professeure à l’université, veut faire revenir son mari mort au cours d’un attentat. Mais rien ne va se passer comme prévu. Que se passe-t-il quand la machine, même la plus contrôlée, se grippe ? Tiphaine Raffier interroge la force manipulatrice des discours, la résistance des esprits, de la mémoire, de l’art. France-fantôme, créée en 2017, est une fable dystopique qui se déroule au XXVème siècle. Une histoire d’amour, de propagande et une parabole de la mutation numérique de notre monde. Aussi fulgurante, attrayante qu’opaque. Parking gratuit situé en face du Théâtre Accès : par le RER A, arrêt Nanterre-Préfecture puis trajet à pied de 12 Accès personnes à mobilité réduite : 01 46 14 70 70. Tiphaine Raffier

Parking gratuit situé en face du Théâtre

Accès : par le RER A, arrêt Nanterre-Préfecture puis trajet à pied de 12

Accès personnes à mobilité réduite : 01 46 14 70 70

